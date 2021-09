Avec humilité, JR Smith raconte ses premiers jours à l’université

A bientôt 36 ans, JR Smith est de retour sur les bancs de l’école, et c’est une première pour lui depuis 2004 ! A l’époque, c’était sa dernière année de lycée et l’appel de la NBA lui avait fait sauté la case NCAA. Aujourd’hui, l’ancienne gâchette des Cavaliers et des Nuggets a choisi de reprendre ses études en intégrant l’équipe de golf de North Carolina A&T. Un cursus entre les greens et les salles de classe, et à le lire, la transition est plus compliquée que prévu.

« Je dois apprendre à mieux prendre des notes » confie-t-il lundi. « J’ai du mal à retenir ce qui est important. Pour moi, tout semble important ». Un constat que font beaucoup d’étudiants lorsqu’arrive le moment où l’enseignant n’écrit plus au tableau ou ne dicte plus ses cours. C’est un cours magistral et c’est à l’élève de noter « ce qui est important« .

« Une mauvaise semaine ne gâchera pas un semestre »

Résultat, Smith partage sa frustration : « Je suis tellement déçu de moi en cette première semaine ». Deux jours auparavant, il avait expliqué que c’était un vrai challenge pour lui. « Je détestais l’école en grandissant et je savais que ce serait un défi, mais cela ne va pas me décourager la moindre seconde. Il faut être capable de se mettre au travail et de relever les nouveaux défis qui se présentent dans votre vie. Observer, apprendre et s’adapter. »

Il partage aussi ce qu’il apprend en cours de nutrition, et le voilà en porte-parole du « bien manger ». « Je me suis nourri de malbouffe toute ma vie et je dois arrêter après ce que je viens d’apprendre. Les Afro-Américains en particulier doivent supprimer le maximum de fast-food et de sucre dans leur alimentation. Le taux de diabète est bien trop élevé et il augmente encore.«

Smith raconte aussi son plaisir de se plonger dans la littérature, ou de se lever très tôt pour finir ses devoirs. « Une mauvaise semaine ne gâchera pas un semestre » enchaîne-t-il. « Aujourd’hui, je veux être capable d’être compétitif et de me défier sur le plan scolaire. Le fait que je puisse jouer en même temps au golf est encore mieux. Cela m’incite à avoir de bonnes notes. »

A suivre…