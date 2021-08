JR Smith rejoint l’université pour passer de la grosse à la petite balle…

Arrivé en NBA sans passer par la case NCAA, JR Smith n’a pas encore officialisé sa retraite mais après une saison sans jouer, ça ne devrait pas tarder, d’autant qu’il s’est découvert une nouvelle passion : le golf.

Et c’est plus qu’une passion puisqu’il a rejoint l’équipe de l’université de North Carolina A&T, et il a aussi des cours classiques comme n’importe quel étudiant. C’est en discutant avec Chris Paul et Ray Allen qu’il a décidé de se lancer.

À bientôt 36 ans, c’est un « freshman » pas comme les autres et il prend ce virage très au sérieux, avec évidemment des devoirs à rendre. ESPN raconte qu’il a ainsi une présentation à rendre prochainement sur le thème suivant : comment se voit-il dans cinq ou dix ans ?

« Mais c’est aussi éprouvant nerveusement de tirer un lancer-franc devant 5 000 personnes que de faire un putt à 1m50 du trou devant trois personnes »

« Personnellement, comme j’ai une imagination débordante, ça va être très intéressant », a déclaré J.R. Smith. « Je ne sais pas si le professeur est préparé à cela, et je ne suis évidemment pas un freshman classique. Donc je ne sais pas comment je vais m’en sortir. »

Sur le plan sportif, J.R. Smith, comme beaucoup de basketteurs, pratique le golf depuis plusieurs années. Il serait même très doué. « Cela va être plaisant. Évidemment, c’est un environnement différent que de jouer devant 20 000 spectateurs. Mais c’est aussi éprouvant nerveusement de tirer un lancer-franc devant 5 000 personnes que de faire un putt à 1m50 du trou devant trois personnes. Le lien est donc le même pour moi. »

Dans un mois, place au premier tournoi, en Géorgie, mais avant cela, il faut continuer d’aller en cours pour la première fois depuis ses années lycée…

« Cela ne fait même pas une semaine, mais au fur et à mesure que je m’y mets, j’ai envie d’en savoir plus, de m’inscrire à des cours, d’essayer de comprendre et d’adopter ce mode de vie… »