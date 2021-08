Coupe du monde 2023 | Vincent Collet prévient que « rien ne sera facile »

En tombant avec la Hongrie, le Monténégro et le Portugal, la France a été plutôt gâtée pour les qualifications de la Coupe du monde 2023. Néanmoins, et c’est bien évidemment son rôle, Vincent Collet n’a pas voulu s’emballer.

« Ce tirage au sort est plus compliqué qu’il n’y paraît », avance-t-il pour le site de la FFBB. « En effet si les équipes du premier tour semblent abordables, le croisement avec la poule F nous obligera à réaliser un parcours parfait dès le début de ces qualifications. Il faudra assumer notre rang, même si nous savons que la configuration de l’Équipe de France sera très éloignée de celle médaillée d’argent aux Jeux de Tokyo. »

Le vice-champion olympique a raison de rappeler que les deux premières fenêtres internationales auront lieu pendant la saison NBA, donc que la France et les équipes européennes seront alors privées de leurs meilleurs joueurs.

Ensuite, les Bleus devront croiser avec le groupe F, bien plus redoutable et composé de la Lituanie, la Bulgarie, la République tchèque et de la Bosnie-Herzégovine.

« Rien ne sera facile dans ce parcours jusqu’en 2023 », poursuit Collet. « Il faudra être prêt dès le début face à de sérieux clients de notre continent. Nous savons que nous devrons faire appel à un grand nombre de joueurs du Team France Basket pour atteindre nos objectifs mais je suis convaincu que les joueurs appelés feront le maximum pour aider l’Équipe de France à se qualifier pour la Coupe du monde. »