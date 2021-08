Coupe du monde 2023 | Un premier tour très clément pour la France

Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde aura lieu en 2023 dans plusieurs pays, et les pays hôtes seront le Japon, l’Indonésie et les Philippines. Après la Chine pour la Coupe du monde 2019 puis le Japon pour les Jeux olympiques 2021, on reste donc en Asie, et ce mardi avait lieu le tirage au sort des éliminatoires pour l’Europe, l’Asie/Océanie et l’Afrique.

Pour la France, tête de série, Rudy Fernandez a eu la main légère avec des adversaires largement à la portée des Bleus puisqu’il s’agit de la Hongrie, le Monténégro et le Portugal. En revanche, du plus costaud pour la Grèce qui défiera la Turquie, la Russie dans la groupe de l’Italie ou encore le duel entre la Slovénie et la Croatie dans le groupe C.

Une deuxième phase plus périlleuse pour les Bleus

Rappelons que les deux premières fenêtres internationales auront lieu pendant la saison NBA, et que les formations européennes ne pourront pas compter sur leurs joueurs vedettes. En revanche, deux fenêtres auront lieu aussi en juin-juillet et août 2022.

Il faut rappeler aussi que la phase de qualifications s’effectue en deux étapes. La première avec huit poules de quatre pays (A, B, C, D, E, F, G et H). La seconde avec quatre groupes de six pays, composés des trois meilleures équipes de chaque groupe. Il faudra alors terminer dans les trois premiers de chaque poule (I, J, K et L) pour obtenir son billet pour la Coupe du monde 2023.

Pour la France, il s’agira de croiser avec le groupe F, dans lequel on retrouve la Lituanie, la Bulgarie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine. C’est déjà bien plus costaud.