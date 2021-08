Tyrese Haliburton : « Gamin, à cause du débat LeBron-Kobe, j’étais anti-Kobe »

En toute honnêteté, Tyrese Haliburton a retracé l’historique de son parcours de fan lorsqu’il était plus jeune. Durant toute son enfance, le sophomore des Kings n’en pinçait que pour LeBron James, au point où il s’était mis à détester Kobe Byant, la superstar qui a précédé l’avènement du King à partir des années 2010.

« Pour moi, ça a été LeBron toute ma vie. Tous les maillots, le grand poster du tomahawk. J’avais tout. Ce qui est fou quand j’y repense, c’est qu’à cause du débat LeBron-Kobe, enfant, j’étais anti-Kobe. Je savais à quel point il était bon, mais il était évidemment la principale menace pour LeBron. Ma mère avait l’habitude de faire des courses Nike, d’aller au magasin et de ramener à la maison des trucs de Kobe, comme des t-shirts, des shorts. Je lui disais : « Maman, je n’en veux pas. Ne me les donne même pas ». J’ai commencé à porter ses chaussures en vieillissant, mais les vêtements, je ne pouvais pas les porter », s’est-il rappelé.



Il a fallu que le temps fasse son affaire pour que le jeune prodige qui a grandi dans le Wisconsin, apprenne à apprécier le joueur incroyable que pouvait être Kobe Bryant.

« En vieillissant, j’ai commencé à l’aimer davantage. Maintenant, il est parti, mais j’ai appris à plus l’apprécier avec le temps. Et je crois sincèrement qu’il est le meilleur joueur à avoir touché un ballon de basket, le plus talentueux, je le pense. Mais quand j’étais jeune, je n’aurais jamais dit ça », a-t-il ajouté.

Brillant pour son premier duel face à son idole

Parmi les grands regrets des fans de basket de cette génération, restera l’absence d’une confrontation en finale NBA entre les deux hommes. Tyrese Haliburton, lui, a pu se consoler en affrontant son idole de toujours, LeBron James. Après deux premiers rendez-vous manqués, les deux joueurs ont en effet foulé le même parquet en fin de saison régulière la saison dernière.

Le meneur a plutôt assuré en terminant meilleur scoreur et passeur de son équipe (23 points et 10 passes) dans la victoire 110-106 des Kings face aux Lakers.

« C’était un moment cool d’être sur le même parquet que lui. Ma mère m’a appelé après le match et m’a dit : « Je pensais que tu allais être vraiment nerveux ». Je lui ai répondu : « Non, maman, c’est la fin de l’année, j’ai joué contre presque contre tout le monde maintenant, alors ce n’est plus comme ça ».

Reste désormais de cette rivalité cette vidéo d’une vingtaine de minutes compilant tous les duels entre Kobe Bryant et LeBron James, deux des joueurs qui ont dominé la NBA ces vingt dernières années…