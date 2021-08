Jock Landale, la nouvelle touche australienne des Spurs

Après s’être concentré à 200% sur la quête d’une médaille olympique avec l’Australie, à tel point qu’il n’a pas pris le temps pour discuter avec Jock Landale de son nouveau défi en NBA avant la fin de la compétition à Tokyo, Patty Mills a un peu relâché la pression.

Parti pour les Nets durant l’intersaison, le capitaine de la sélection australienne s’est exprimé sur le niveau de son coéquipier en sélection, qu’il estime prêt pour relever le défi aux Spurs, dans la franchise où il a passé près de dix ans.

« Jock Landale m’a vraiment impressionné. J’ai toujours pensé qu’il méritait d’être en NBA depuis quelques années maintenant. De le voir être en mesure de décrocher cette opportunité, évidemment à San Antonio, c’est quelque chose qui m’a rendu incroyablement heureux et fier pour lui. C’est tout à fait mérité. Il est bien sûr dans une bonne situation là-bas », a déclaré le nouveau joueur de Brooklyn.

Le début d’une nouvelle histoire

Pour réussir son acclimatation et être prêt le jour J, le pivot australien va tâcher de mettre les bouchées doubles sur cette intersaison

« Je veux vraiment être dans le coup dès ma première saison, alors je vais rester sur le terrain et me mettre au travail. Je veux juste travailler sur mon jeu, je n’ai pas eu autant de temps depuis longtemps pour travailler dessus, donc je suis assez enthousiaste à l’idée d’y aller et de travailler avec ces gars-là », a pour sa part souligné le pivot.

Entrer en NBA représente déjà un bel accomplissement. Mais pas question de trop savourer le moment. Jock Landale se prépare à intégrer le collectif des Spurs avec un état d’esprit conquérant. L’idée est de ne pas considérer sa signature en NBA comme un aboutissement, mais le début d’une toute nouvelle aventure.

« La meilleure façon de résumer mon état d’esprit est de dire que je ne vais pas laisser ce moment être le sommet de ma carrière. Certaines personnes m’ont envoyé des SMS pour me dire que ça devait être fou et me dire que j’étais arrivé. Je suis le genre de personne à essayer de profiter de l’instant présent, mais cette fois, j’ai tellement envie de continuer à m’améliorer et à me développer en tant que personne et en tant que joueur (…). J’ai l’impression que ce n’est que le début ».