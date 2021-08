C’est l’un des dunkeurs les plus spectaculaires de la NBA actuelle, et son Top 10 de la saison le montre bien.

Souvent servi dans les airs par LaMelo Ball, Miles Bridges a martyrisé les cercles et les adversaires, et son « poster » sur Clint Capela est toujours aussi violent. On apprécie également l’enthousiasme communicatif d’Eric Collins, le commentateur local des Hornets, toujours prêt à s’enflammer pour les envolées de l’ailier.