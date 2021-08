Les Cavaliers s’offrent un assistant très expérimenté

Une très vieille connaissance fait son retour sur le banc des Cavaliers. Le GM de la franchise, Koby Altman, et le coach de l’équipe, J.B. Bickerstaff, viennent d’annoncer le recrutement de Sidney Lowe en tant qu’assistant coach.

Il s’agit d’un retour pour ce technicien expérimenté, passé par l’Ohio de 1994 à 1999. À l’époque, Mike Fratello était aux commandes. Leur présence sur le banc des Cavs s’était traduite par trois qualifications en playoffs (1995, 1996 et 1998) en cinq saisons.

J.B. Bickerstaff voit chez lui un « grand enseignant du jeu. Sidney apporte à notre staff une grande expérience dans le coaching. […] Il apporte aussi tous les traits de caractère humain que nous apprécions, loyauté, confiance et intégrité. J’ai hâte de travailler avec lui et de construire quelque chose de spécial avec notre jeune et talentueuse équipe. »

Sidney Lowe avait démarré sa carrière dans le coaching avec les Wolves en 1992. Après ses débuts comme assistant, il avait décroché la place de coach principal à l’âge de 33 ans, pour un maigre bilan (33 victoires – 102 défaites).

Après son passage à Cleveland, il avait récupéré sa place de « head coach » avec les Grizzlies, au début des années 2000. Là encore, sans beaucoup de succès (46 victoires en 172 matches). Outre plusieurs années universitaires à North Carolina State, il a depuis poursuivi sa carrière avec l’étiquette d’assistant (Wolves, Jazz, Wizards). Ces trois dernières années, il était sur le banc des Pistons, aux côtés de Dwane Casey.

Sidney Lowe a également une petite expérience NBA en tant que joueur. Drafté en 1983 par les Bulls (25e choix), il a disputé un peu moins de 200 matches en quatre saisons à Indiana, Detroit, Atlanta, Charlotte et Minnesota.