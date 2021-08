Quand Max Strus avait peur de parler à Pat Riley

Imposant, fort en gueule, et tout simplement impressionnant avec tout ce qu’il a accompli, Pat Riley peut parfois intimider les joueurs de prime abord, comme ça a été le cas avec Max Strus.

Prolongé cet été par le Heat avec un contrat de 3.4 millions de dollars sur deux ans à la clé, l’arrière a confié au Podcast « Five on the floor » avoir été intimidé par le boss de la franchise lors de ses premiers pas avec Miami, avant de se rendre compte à quel point il pouvait être précieux pour l’équipe.

« Mon premier mois ou mes deux premiers mois là-bas, j’avais peur de lui dire quoi que ce soit. Je me disais : « Oh mon Dieu, c’est Pat Riley ». Je lui disais juste bonjour et je continuais à avancer », a-t-il déclaré. « Alors qu’en fait, c’est tout simplement le type le plus gentil du monde. Il a des tas d’histoires qu’il pourrait raconter pendant des jours. Il veut toujours que vous soyez en bonne forme. Lors de mon entretien de fin de saison, il m’a juste dit de revenir dans la meilleure condition possible, ce genre de choses sur lesquelles il a toujours été intransigeant ».

Au fil du temps, Max Strus a compris l’importance de Pat Riley au quotidien à Miami, offrant au passage une leçon d’humilité, celle d’un coach puis d’un dirigeant qui a tout gagné, mais qui reste impliqué, tous les jours.

« Il est toujours là, tous les jours. Je crois que c’est assez incroyable de le voir à chaque entraînement, chaque jour, à traîner dans le coin, à être disponible pour les gars s’ils veulent parler. Je n’avais jamais vécu ça auparavant, mais je trouve ça vraiment cool. C’est un Hall Of Famer, mais il vient à la salle et il montre à quel point il est impliqué pour le Heat. Ça signifie aussi beaucoup pour les joueurs » , a-t-il ajouté.