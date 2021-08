À Boston, on réfute le terme de « reconstruction »

Les Celtics vont-ils vivre une année de transition ? Danny Ainge est parti, laissant à la surprise générale sa place à Brad Stevens. Ce même Brad Stevens a donc quitté les bancs pour être remplacé par Ime Udoka, et dans l’effectif, Kemba Walker, Tristan Thompson et Evan Fournier sont partis.

Pour autant, Wyc Grousbeck, co-propriétaire, ne veut pas entendre parler de reconstruction.

« Je vois ça comme un pas en avant par rapport à l’année dernière », assure-t-il sur WEEI/NESN. « L’année dernière, il y a eu trop de hauts et de bas. Nous l’avons tous vu, nous l’avons tous vécu. Je n’ai peur d’aucun mot, en fait. J’ai été souvent dans cette émission et j’ai dit un tas de mots. Vous pouvez retourner dans les archives. Je n’ai peur d’aucun mot, mais ça ne ressemble pas à une reconstruction quand on a deux jeunes All-Stars l’année dernière et qu’on les a toujours cette année. Nous avons Marcus Smart et Rob Williams qui jouent bien et nous les avons prolongés. »

« Nous adoptons une approche très réfléchie pour essayer de revenir où nous étions »

En clair, puisque les Celtics ont conservé ou prolongé leur noyau dur, impossible d’évoquer une reconstruction.

« Ça ne ressemble pas à une reconstruction classique. On a l’impression de faire un pas en avant. Nous avons donc procédé à quelques changements, notamment l’arrivée d’un nouveau président, d’un nouvel entraîneur et de cinq ou six joueurs. Il s’agit d’un changement et je n’ai pas peur de le dire ».

Plutôt que de parler de « reconstruction », Wyc Grousbeck parle de « construction » et de… « remise à zéro ».

« Il s’agit d’une remise à zéro assez globale. Nous adoptons une approche très réfléchie pour essayer de revenir où nous étions. Est-ce que ce sera dès cette année, ou est-ce que cette année va dans ce sens ? Il faudra évidemment l’observer. La quasi-totalité de l’équipe est âgée d’une vingtaine d’années et a du chemin à effectuer. Partons de là. Il s’agira d’un processus de construction, et nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. »