Wes Unseld Jr. va utiliser les systèmes pour Jamal Murray avec Bradley Beal

Propulsé à la tête d’un projet qui a pris une nouvelle direction après le trade de Russell Westbrook vers les Lakers, pour ce qui va être sa première expérience en tant que coach principal, Wes Unseld Jr. continue de dessiner les contours de ce qui va composer l’animation offensive des Wizards la saison prochaine.

Parmi les points sur lesquels il compte s’appuyer, l’ancien assistant de Denver, où il a passé ses six dernières années, a déjà repéré celui du « dribble handoff », ces départs en dribble d’un extérieur après un main-à-main avec un intérieur, généralement avec un écran. Une action que les Nuggets ont souvent utilisé en combinant Jamal Murray et Nikola Jokic, et que Wes Unseld Jr. entend bien utiliser à nouveau cette saison à Washington.

Bradley Beal, déjà un expert du « dribble handoff »

« C’est une action simple, mais vous pouvez en tirer beaucoup de choses, surtout en fin de match », a-t-il déclaré à The Athletic. « Nous l’avons tous vu, et Denver a eu beaucoup de succès en le faisant. Je vais certainement utiliser beaucoup de ça, aussi, parce que nous savons que les Wizards peuvent être très efficaces en le faisant ».

Bradley Beal sera principalement utilisé dans les systèmes déjà mis en place pour Jamal Murray afin de pouvoir bénéficier de positions préférentielles. Il se trouve que l’arrière des Wizards est d’ailleurs un habitué puisque c’est lui qui utilise le plus le « dribble handoff » de toute la ligue, juste devant… Jamal Murray (21.1 fois sur 100 possessions en moyenne en 2019/20, 16 fois en moyenne en 2021/22).

« Sans vouloir comparer leurs talents individuels, je pense que cette combinaison de deux joueurs est dynamique. Quand vous avez deux gars qui peuvent scorer comme à Denver, c’est une chose qui devient difficile à défendre », a-t-il ajouté, comme on peut le voir sur cette action avec Bradley Beal au début de sa carrière, avec Nene Hilario. « Et puis vous devez choisir. Est-ce que je passe au-dessus de l’écran ? Si vous faîtes ça, vous créez un deux-contre-un. Quelqu’un se retrouve libre. Et si vous passez sous l’écran, les deux joueurs sont aussi capables de shooter ».

Qui pour reprendre le rôle de Nikola Jokic ?

Reste à savoir qui jouera le rôle de Nikola Jokic, au QI basket et à la vision de jeu particulièrement aiguisés, notamment pour trouver les meilleures lignes de passe.

Wes Unseld Jr dispose de plusieurs profils, comme Montrezl Harrell, Daniel Gafford, voire Rui Hachimura mais aussi Thomas Bryant, toujours en convalescence et qui ne devrait pas être remis pour la reprise.

La hiérarchie n’étant pas encore fixée, et chacun aura l’occasion de montrer ses aptitudes sur le « dribble handoff ». « Toutes nos décisions seront basées sur ce qui est le mieux pour le groupe », a conclu Wes Unseld Jr.