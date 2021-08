Mike Budenholzer prolongé jusqu’en 2025 par les Bucks

On le disait sur la sellette après deux dernières campagnes de playoffs frustrantes pour les Bucks. Mais la chance a souri à Milwaukee durant cette postseason, Giannis Antetokounmpo et ses camarades sachant en profiter.

Milwaukee sacré champion, l’entraîneur Mike Budenholzer est donc prolongé par la franchise du Wisconsin !

Alors qu’il entrait en effet dans la dernière année de son contrat de quatre ans, l’ancien bras droit de Gregg Popovich, de 1996 à 2013, qui avait quitté San Antonio pour diriger les Hawks pendant cinq ans, de 2013 à 2018, a ainsi paraphé une prolongation de trois ans, qui le lie désormais aux Bucks jusqu’en 2025.

« Ma reconnaissance de faire partie de la franchise des Bucks est difficile à exprimer », a réagi le technicien de 52 ans. « Les joueurs font le succès sur et en dehors du terrain. Nous avons les meilleurs joueurs et je leur en suis reconnaissant. Ils ont grandi et nous avons grandi ensemble au cours des trois dernières saisons. Nous sommes tous impatients de nous remettre au travail et de relever le défi de tenter à nouveau de remporter le titre NBA. »

Deux fois coach de l’année en NBA, en 2015 et 2019, Mike Budenholzer a en effet transformé les Bucks, qui peinaient jusque-là à atteindre les playoffs, pour en faire une place forte en saison régulière (172 victoires pour 65 défaites en trois saisons). C’était en playoffs qu’il était critiqué, mais ce titre a forcément chassé les doutes.

« Bud est un grand entraîneur et un partenaire fantastique pour travailler tous les jours alors que nous construisons une équipe qui se bat constamment pour le titre », a ainsi déclaré le GM, Jon Horst. « Nous sommes extrêmement reconnaissants par rapport au leadership de Bud, nous avons hâte de construire sur le succès que nous avons eu au cours des trois dernières années et nous félicitons Bud pour cette prolongation bien méritée. »