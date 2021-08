Les maillots « rétro » ont la cote en NBA et même les inspirations les plus étonnantes de l’histoire finissent par faire leur retour sur le devant de la scène, en mode « vintage ». Il existe toutefois des exceptions dont le « Teal Jersey » des Pistons semble faire partie.

Entre 1996 et 2001, Detroit a en effet porté un maillot couleur « bleu canard », reprenant le coloris utilisé par les Vipers de Detroit (NHL).

Pour les Pistons, c’était l’occasion d’acter un changement de cap entre l’ère révolue des « Bad Boys » et celle du gentleman Grant Hill, jeune star en devenir à la palette offensive parmi les plus esthétiques de l’époque.

Avec un cheval noir à la crinière flamboyante et deux pots d’échappement laissant également échapper des flammes, symbole de puissance et donc en référence à « Motor City ». Un maillot qui n’avait pas vraiment fait l’unanimité à l’époque et qui a donc été définitivement abandonné au bout de cinq ans.

Le bon moment pour le réhabiliter, vingt ans après ?

Invité par Nascar pour rencontrer Bubba Wallace, le pilote de l’écurie de Michael Jordan, et procéder à un échange de maillot à l’occasion de la Michigan International Speedway, le joueur des Pistons Saddiq Bey s’est ainsi présenté avec le fameux « Teal Jersey », floqué du numéro 33, celui de Grant Hill.

Interrogé sur un possible retour en force de cette version du maillot des Pistons, Saddiq Bey n’a rien voulu dévoiler. « Je ne sais pas, je ne pense pas qu’on le reverra pour le moment. On verra bien à l’avenir. Mais j’espère qu’il le sera. J’adore ce maillot, c’est mon préféré », a-t-il répondu après avoir donné un maillot aux couleurs classiques des Pistons au pilote Nascar, avec au dos le numéro 23 et le nom Wallace.

La saison 2021/22 va marquer les vingt ans de la fin de l’exploitation de ce maillot, les Pistons étant revenus à ses couleurs historiques depuis, en bleu, rouge et blanc. Le moment pour offrir une nouvelle jeunesse à l’étalon ?

Il y a deux ans, un dirigeant des Pistons avait expliqué qu’il pourrait ressortir pour les 80 ans des Fort Wayne Zollner Pistons, en NBL, ancêtres des Detroit Pistons. Ce serait alors pour le début de la saison 2022/23.