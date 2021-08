Houston se prépare à gérer une classe biberon

Les Rockets vont se présenter sur la ligne de départ avec un effectif considérablement remodelé par rapport à l’an dernier, et surtout de toutes autres ambitions. Exit les James Harden, Russell Westbrook, PJ Tucker, Ben McLemore ou encore DeMarcus Cousins et Victor Oladipo. Avec Stephen Silas comme entraîneur, qui est sorti indemne d’un exercice 2020-2021 pour le moins chaotique, la franchise texane est repartie sur une nouvelle dynamique. Mais avec quelles ambitions ?

Aux côtés de John Wall, Eric Gordon et Christian Wood qui feront office de leaders, Houston a récupéré Jalen Green, Alperen Sengun, Usman Garuba et Josh Christopher au premier tour de la Draft 2021 et des « role player » de choix comme Daniel Theis et DJ Augustin. Le premier objectif sera donc que chacun trouve sa place pour donner sa pleine mesure et que tout le monde soit en accord avec la philosophie de son coach, notamment en ce qui concerne le développement des rookies.

« Nous avons quatre jeunes de 19 ans dans notre équipe. Mais nous avons aussi John Wall, nous avons Eric Gordon, nous avons Danuel House. Donc il faudra s’assurer que la structure puisse aider à développer ces gars, mais aussi faire en sorte que ce soit bon pour John et Eric, et que nous tirions tous dans le même sens et s’assurer que j’ai aussi le cadre en place pour le faire », a souligné coach Silas.

Développer les rookies qui aideront Houston à gagner demain

Pour Stephen Silas, le développement des jeunes joueurs fera partie des priorités, avant de penser à la réussite collective, celle-ci n’étant évaluée que par un seul filtre, celui de la victoire. En espérant que l’un finisse par favoriser l’autre…

« C’est vraiment difficile de mettre le doigt sur ce que sont nos attentes et ce que seront nos objectifs. Je veux m’assurer, comme je l’ai dit plus tôt, que la structure est en place pour que ces gars réussissent sur le terrain et en dehors. Pour que les jeunes de 19 ans aient une transition en douceur vers la NBA », a-t-il ajouté. « Pour que notre groupe s’améliore, pour que le développement de nos joueurs et de notre santé mentale soient au point, il faut s’assurer que toutes ces choses soient en place pour que, lorsque nous sommes sur le terrain, nous puissions nous concentrer sur la progression, la gestion de l’adversité et les rotations. Pour l’instant je me concentre vraiment sur la structure de ce à quoi les choses vont ressembler ».