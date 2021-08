Two-way contract | Encore une vingtaine de places à prendre

Mis en place depuis la saison 2017-2018, les « two-way contract » sont une petite porte d’entrée vers la NBA. Une opportunité qui permet aux joueurs signés comme tels d’évoluer en G-League tout en ayant la possibilité d’intégrer le roster de l’équipe première pendant la saison régulière, et quand tout se passe bien, ça peut carrément se transformer en un vrai contrat.

Chaque franchise dispose de deux « two-way contract », et les places sont donc chères et les élus peu nombreux. A un peu plus d’un mois du début des « training camp », c’est l’occasion de faire un point sur les joueurs déjà engagés en « two-way contract », parmi lesquels on retrouve Joel Ayayi et Killian Tillie, et donc les postes vacants. Pour l’heure, seuls Cleveland et Miami n’ont signé aucun « two-way contract »

A noter que certaines franchises possèdent une « two-way qualifying offers » sur certains joueurs, qu’elles peuvent activer ou pas, suivant le même principe que pour un joueur arrivant en fin de contrat (noté QO entre parenthèses ci-dessous).

Atlanta Hawks

Sharife Cooper

(QO = Skylar Mays)

Boston Celtics

Sam Hauser

Brooklyn Nets

Kessler Edwards

Charlotte Hornets

Scottie Lewis

Arnoldas Kulboka

Chicago Bulls

Devon Dotson

Cleveland Cavaliers

(QO = Brodric Thomas)

Dallas Mavericks

Nate Hinton

Eugene Omoruyi

Denver Nuggets

Markus Howard

Detroit Pistons

Luka Garza

Chris Smith

Golden State Warriors

Chris Chiozza

Houston Rockets

Matthew Hurt

(QO = Anthony Lamb et Armoni Brooks)

Indiana Pacers

Dejon Jarreau

Duane Washington

Los Angeles Clippers

Jay Scrubb

(QO = Amir Coffey)

Los Angeles Lakers

Joel Ayayi

Austin Reaves

Memphis Grizzlies

Sean McDermott

Killian Tillie

Miami Heat

Milwaukee Bucks

Sandro Mamukelashvili

Minnesota Timberwolves

Nathan Knight

McKinley Wright IV

New Orleans Pelicans

Daulton Hommes

Jose Alvarado

New York Knicks

Jericho Sims

Oklahoma City Thunder

Aaron Wiggins

Josh Hall

Orlando Magic

Ignas Brazdeikis

Philadelphia 76ers

Aaron Henry

Grant Riller

Phoenix Suns

Ty-Shon Alexander

Portland Trail Blazers

Trendon Watford

Sacramento Kings

Louis King

Neemias Queta

San Antonio Spurs

Joe Wieskamp ? (non officiel)

(QO= Keita Bates-Diop)

Toronto Raptors

Justin Champagnie

David Johnson

Utah Jazz

Trent Forrest

Washington Wizards

Cassius Winston

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.