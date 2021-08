Rajon Rondo ne devrait pas rester aux Grizzlies

Pour attaquer la saison, la NBA autorise à avoir au maximum 15 joueurs sous contrat + deux joueurs en « two-way contract ». A Memphis, l’effectif compte 20 joueurs, dont 17 joueurs sous contrat garanti ! Il va donc falloir faire le ménage et se séparer de deux éléments, et selon le Daily Memphian, deux recrues de l’été devraient faire leurs valises, et il s’agit de Rajon Rondo et Sam Merrill.

Le premier est arrivé en provenance des Clippers en compagnie de Pat Beverley, et comme son ancien coéquipier, en partance pour les Wolves, il ne devrait donc pas rester dans le Tennessee. A 35 ans, on l’imaginait bien jouer les doublures de Ja Morant, mais le quotidien rapporte qu’il sera coupé, ou à nouveau transféré. Même chose pour Merrill, arrivé des Bucks en échange de Grayson Allen.

Ce qui signifie que la direction maintient sa confiance en Tyus Jones pour être le back-up de Morant pour la saison à venir.