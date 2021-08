Makur Maker va s’aguerrir aux Kings de Sydney

Avec 4.3 points et 2 rebonds pour 7 minutes de temps de jeu en moyenne sur trois matchs, Makur Maker (20 ans, 2,11m) n’a pas vraiment tiré son épingle du jeu dans l’effectif des Nuggets en Summer League.

Faute de sollicitations pour rejoindre la NBA ou la G-League, le pivot international australien âgé de 20 ans s’est donc engagé en première division australienne, aux Kings de Sydney où il a signé un contrat « Next Star ».

Makur Maker figurait parmi les prospects les plus suivis à sa sortie du lycée, et il avait reçu des offres d’universités telles que UCLA, Kentucky et Kansas pour finalement rejoindre Howard, qui fait partie du cercle fermée des « HBCU » (pour « Historically Black Colleges and Universities », établissements créés au milieu du XIXe siècle pour permettre aux étudiants noirs de pleinement suivre des études supérieures). Son idée était d’inciter les lycéens à considérer davantage ces programmes, sauf qu’il s’est blessé à l’aine au bout de deux matchs et n’a pas pu disputer le reste de la saison, écourtée par la crise du Covid.

Luc Longley et Andrew Bogut pour l’aider à progresser

Les Kings de Sydney ont déjà accueilli des joueurs ayant rejoint la NBA par la suite comme Didi Louzada (Pelicans) ou Jae’Sean Tate (Rockets). Makur Maker, qui s’était présenté à la dernière Draft avant de retirer son nom, espère donc emprunter le même chemin.

« Makur a sans aucun doute un potentiel de niveau NBA et il veut renforcer ses chances d’être sélectionné lors de la Draft de l’année prochaine. Il n’y a pas de meilleur championnat pour cela que la NBL et les Sydney Kings lui conviennent parfaitement, compte tenu de leur récent succès dans l’encadrement de joueurs et d’entraîneurs de la NBA », a notamment déclaré Jeremy Loeliger, « commissionner » de la NBL.

Les Kings vont par ailleurs permettre à Makur Maker, qui possède un profil similaire à celui de son cousin Thon Maker, d’être conseillé par deux monstres du basket australien au poste de pivot : Luc Longley et Andrew Bogut.