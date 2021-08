Pass’Sport : les devoirs de vacances de Kai Jones

Kai Jones a connu la lumière de l’exposition médiatique avec ce dunk en haute altitude asséné par dessus Kenneth Faried dès son premier match de Summer League. Le rookie des Hornets avait de quoi « buzzer » avec une telle action, et il s’est globalement distingué par son côté spectaculaire.

Mais l’intérieur aérien garde les pieds sur terre, conscient que c’est le travail de l’ombre qui lui fera accéder à davantage de temps de jeu et non des coups d’éclat éphémères. En ce sens, le jeune bahaméen de 20 ans, qui s’est passionné pour le basket sur le tard, fait déjà preuve d’une certaine maturité.

« J’ai l’impression que l’expérience est le meilleur des professeurs, et j’ai l’impression que j’ai acquis de l’expérience au cours de ces derniers matchs, en apprenant tout simplement, en apprivoisant le rythme du jeu », avait-il déclaré à l’issue de son deuxième match à Las Vegas. « C’est beaucoup plus rapide, c’est beaucoup plus physique qu’à l’université, alors il faut juste être dans le rythme. Je suis content de pouvoir faire ça. Je suis content de pouvoir disputer la Summer League. Je comprends pourquoi la NBA fait ça. J’ai l’impression que c’est nécessaire pour que vous puissiez prendre vos marques ».

Remise à niveau

Kai Jones a donc fait ses devoirs de vacances afin de corriger certains détails de son jeu, et de se préparer au mieux pour la rentrée. En tâchant de se mettre au niveau, que ce soit en terme de rythme, de lecture de jeu, de placement, de dureté, toutes ces petites choses qui feront de lui un joueur « NBA ready ».

« Il est tellement habitué à se dire, « j’ai besoin d’avoir le ballon dans les mains ». Il doit s’habituer à jouer sans ballon et maintenant, quand vous avez le ballon, à attaquer les close-outs. Je pense donc que c’est la principale chose qui peut l’aider – être plus rapide dans ses close-outs et ses lectures », a glissé son coach de Summer League, Dutch Gaitley.

Au sein d’une équipe jeune, en plein développement et dont la raquette n’est pas sur-équipée, Kai Jones a l’impression d’être plutôt bien tombé dans l’optique de poursuivre sa progression, avec le staff et ses coéquipiers pour l’encadrer avec bienveillance.

« Aller sur le terrain, se battre, jouer dur et essayer de tuer tout le monde, mais aussi garder à l’esprit que nous apprenons et grandissons », a-t-il ajouté. « Ce qui est bien, c’est que j’ai l’impression que la franchise comprend les plus jeunes et le fait que le développement prend du temps. On peut voir qu’ils sont très patients lorsqu’ils nous coachent. De plus, vous avez beaucoup de jeunes vétérans autour, des gars qui ont récemment été rookies, donc ils peuvent vous donner un bon aperçu de la façon dont il faut se tenir en jeu, quand les choses ne vont pas comme vous le voulez et comment garder la tête haute et rester concentré ».

Prêt pour la rentrée

S’il continue de bien apprendre et de suivre les consignes, Kai Jones peut espérer bénéficier d’un petit temps de jeu pour sa première saison. La prochaine étape décisive sera à présent le « Training camp » qui débutera d’ici un peu plus d’un mois.

« Je pense que ça va être énorme », a-t-il glissé. « Tout ce qui compte pour moi, c’est l’expérience, le fait d’avoir pu répéter mes gammes à la Summer league. Nous avons eu une semaine d’entraînement avant de venir ici. Je suis le genre de personne qui a une mentalité de croissance, donc j’ai l’impression qu’à chaque match, chaque fois que je suis sur le terrain, j’apprends. Donc aujourd’hui était une expérience d’apprentissage, hier était une expérience d’apprentissage… Je continue d’apprendre et de grandir pour qu’au moment de la saison, je sois complètement installé, j’espère. Et j’ai l’impression qu’il y aura beaucoup à apprendre là aussi. C’est un marathon, pas un sprint, et j’en suis conscient ».