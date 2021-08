Décrié par certains notamment lors de son passage dans le Minnesota. Jimmy Butler fait l’unanimité au Heat. Leader de l’équipe depuis son arrivée en 2019, l’ancien protégé de Tom Thibodeau a trouvé en Miami une franchise qui lui ressemble.

Besogneux, collectif, dur au mal et exclusivement tourné vers la victoire, Butler n’hésite pas à foncer tête baissée lorsqu’on lui accorde une totale confiance.

Ce fut le cas notamment lors de cette première soirée de « free agency » 2019 racontée par son agent Bernie Lee. « Je lui dis toujours qu’il a la pire « poker face » de la terre, ce qui est à la fois positif et négatif. » dit l’agent. « Mais je repense à notre première entretien avec le Heat. On était à 8 minutes de notre réunion et je parlais à Andy (Elisburg) ou Erik (Spoelstra) et lui (Butler) discutait avec Pat (Riley). Pat était en train de parler quand Jimmy lui a dit « Non c’est bon, je viens. »

« Il ne cesse de répéter qu’ils lui permettent d’être comme chez lui »

Une confiance inébranlable au projet du Heat qui a agréablement surpris Lee. « Je l’ai regardé et lui ai dit : « On n’a même pas parlé contrat. Tu viens d’accepter une proposition qu’on n’a même pas encore reçue, donc merci pour ça. »

Et deux ans plus tard, rien n’a bougé avec un Butler dévoué entièrement à l’équipe de « South Beach ». « Une fois l’ouverture de la « free agency » arrivée, il était clair que Jimmy voulait être à Miami et qu’il veut y terminer sa carrière. Il veut s’y installer durablement et avoir du succès. » commente le représentant de Butler. « Il l’a dit à plusieurs reprises et je n’avais pas saisi au départ à quel point c’était sincère. Il ne cesse de répéter qu’ils lui permettent d’être comme chez lui. »

Le titre ou rien ?

Et malgré un sweep concédé face aux futurs champions dès le premier tour, la franchise n’a pas hésité à aligner 148 millions de dollars sur 4 ans avec une dernière année à 52,4 millions alors que Butler aura 36 ans. « Que ce soit les Arisons (Micky Arison est le propriétaire de la franchise et son fils Nick en est le directeur général), Pat, Spo (Spoelstra), Andy, ils ont tous misé sur lui. » rappelle Lee au Miami Herald.

Et Riley a fait les choses en grand pour lui proposer un effectif de qualité. Duncan Robinson a signé une prolongation longue durée tandis que PJ Tucker, Markieff Morris et surtout Kyle Lowry ont rejoint les rangs floridiens. « Tout le monde lui a dit « On croit en toi. Voici tout ce dont tu as besoin donc maintenant vas-y. »

Entendez par là « va chercher le titre ». Un objectif que Jimmy Butler ne vise ni plus ni moins. « Rien d’autre ne compte. Quand Jimmy reçoit une distinction, c’est impossible de l’appeler pour lui dire qu’il l’a obtenue. Quand je l’ai appelé pour lui dire qu’il était dans une All-NBA Team, j’ai eu le temps de lui dire le mot « All » avant qu’il me raccroche au nez. Il s’en fout. »

Et la bande à Jimmy sera évidemment à surveiller cette année.