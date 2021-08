Kevin Durant, nouveau porte-drapeau de l’usage du cannabis dans le sport

Kevin Durant a toujours été partisan de la consommation de la marijuana à usage thérapeutique. Déjà en 2020, la superstar s’était exprimé dans le bien-nommé podcast ‘All The Smoke » pour louer les bienfaits de la marijuana.

Le joueur des Nets a décidé d’aller plus loin dans sa campagne en faveur de cette substance puisque d’après ESPN, via son média « Boardroom », Durant a signé un partenariat avec Weedmaps. « Je pense qu’il est temps de lutter contre les préjugés qui existent dans le monde mais aussi dans le sport concernant le cannabis. Ce partenariat va nous aider à normaliser les discussions en plus de créer du contenu, des événements et bien plus encore grâce à notre média « Boardroom » explique Durant.

Basée en Californie, l’entreprise Weedmaps a été créée en 2008 et regroupe aujourd’hui plus de 400 employés. Elle participe à la diffusion de la marijuana non pas en vendant mais en recensant tous les distributeurs de la substance pour permettre aux consommateurs de voir où ils peuvent s’en procurer.

Une initiative qui va trouver quelques amateurs, notamment en NBA où Steve Kerr, en raison de ses problèmes de dos, avait avoué en 2016 avoir recours à la marijuana pour soulager ses douleurs.

Consommateur lors de ses 14 ans dans la Grande Ligue, Matt Barnes apprécie également le combat mené par Kevin Durant. « Les pensées commencent à évoluer à ce sujet et il faut une superstar comme KD (Durant) pour faire avancer ça. »