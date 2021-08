Summer League | Le Top 10 des actions les plus « clutch »

La Summer League a connu son lot de matchs à suspense et il y avait donc de quoi sortir un top 10 des actions les plus « clutchs ». On y retrouve pas mal de paniers décisifs derrière l’arc, comme les 3-points égalisateurs d’Elijah Hughes (Jazz) face aux Mavs ou de Jaden McDaniels (Wolves) face aux Sixers.

Le 3-points de Max Strus (Heat) pour boucler la deuxième prolongation face aux Grizzlies occupe la troisième place. Mais la star de ce Top 10 n’est autre que Cameron Thomas (Nets), auteur de deux actions « clutch », un 3-points égalisateur face aux Wizards, mais surtout son panier de la gagne sur une jambe pour terrasser ces mêmes Wizards en deuxième prolongation. Un panier qu’on retrouve logiquement en première place du classement.