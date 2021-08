Jeanie Buss fait le point sur l’intersaison des Lakers

Même si les Lakers n’ont recruté quasiment que des trentenaires, on peut dire que la franchise californienne a fait peau neuve cet été avec l’arrivée de huit joueurs.

En attendant même potentiellement d’autres recrues (Isaiah Thomas, Darren Collison, Mike James ?), pour compléter l’effectif comprenant actuellement 12 contrats garantis, dont tous les joueurs, excepté Malik Monk, ont connu des joutes de playoffs.

De quoi commencer la saison prochaine avec de réelles ambitions. « Je suis impatiente », s’exclame Jeanie Buss, la propriétaire de la franchise. « Mais vous ne savez jamais avant le début de la saison si les choses vont bien se passer. »

Retrouver l’alchimie de la « bulle » d’Orlando

Les Lakers s’étaient déjà présentés l’année dernière comme le favori naturel à leur propre succession mais des blessures (Anthony Davis, LeBron James,…), des paris perdants (Andre Drummond, Dennis Schröder,…) et une très belle équipe des Suns au premier tour des playoffs en ont décidé autrement. « L’année dernière, on avait commencé avec une bonne équipe mais nous avons perdu cette alchimie que nous avions dans la bulle. Et je ne sais pas si c’est parce que nous avons changé des joueurs ou si c’était la bulle qui a créé cette alchimie, car les joueurs étaient seulement entre eux. »

Un échec qui est mal passé au sein des « Purple and Gold » puisque Kyle Kuzma, Dennis Schröder, Markieff Morris, Alex Caruso, Wes Matthews, Alfonzo McKinnie, Ben McLemore, Andre Drummond et Jared Dudley ne reviendront pas en Californie et laisseront leurs places à Russell Westbrook, Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk, Trevor Ariza, Carmelo Anthony et Dwight Howard.

De nombreux changements rendus possibles grâce à l’évolution du règlement au sujet de la mobilité des joueurs dont les Lakers sont les premiers bénéficiaires.

« Je me souviens du changement des règles, il y a 10-15 ans. David Stern nous avait expliqué à quel point ça allait conduire à de nombreux mouvements de la part des joueurs. Ça marchait très bien au baseball. Il y avait beaucoup de transferts, surtout à la « trade deadline ». Maintenant c’est notre « free agency » qui est très divertissante. David avait raison. »

Un effectif pléthorique malgré les contraintes budgétaires

Au-delà d’être un gros marché attractif, c’est surtout la nature des contrats qui peut faire réagir. Sur les huit arrivées, six toucheront le minimum vétéran qui n’en a que le nom. Monk n’a que 23 ans et certains, tel que Carmelo Anthony, ont montré qu’ils pouvaient toucher plus qu’un 1.7 million de dollars.

« On est au-delà du salary cap (les Lakers paient la « luxury tax »). On n’a pas vraiment de marge. Quand nous avons fait le transfert pour Westbrook, on savait qu’on devrait remplir l’effectif avec sept ou huit joueurs au minimum vétéran et les convaincre de venir un an, en étant payés au minimum. Donc vous avez beaucoup de joueurs qui acceptent de gagner moins d’argent pour se donner une chance de remporter le titre… »

Jeanie Buss en est consciente, ses Lakers n’ont pas le temps de construire et doivent convaincre chaque année un demi-effectif de tenter l’aventure autour du trio LeBron-Westbrook-Davis. « Vous devez en quelque sorte capitaliser sur ça, car nous avons trois joueurs occupant 90% de notre salary cap. »