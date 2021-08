En hommage à Michael Jordan, Kai Jones a pris le numéro 23

S’il s’est fait remarquer par plusieurs gros dunks depuis le début de la Summer League, Kai Jones a moins fait parler de lui que ses coéquipiers James Bouknight et LiAngelo Ball sur les parquets. Plus discret avec ses 8.3 points (à seulement 37 % de réussite au shoot) et ses 9.5 rebonds de moyenne, l’intérieur des Hornets a néanmoins une particularité intéressante.

En effet, il porte le numéro 23. Ce qui ne serait qu’un détail si l’ancien de Texas en NCAA n’évoluait pas à Charlotte, la franchise dont le propriétaire n’est autre que Michael Jordan…

« C’est un numéro légendaire et Jordan a eu un énorme impact sur ma façon de jouer », se justifie-t-il au Charlotte Observer. « Surtout pendant la pandémie, au moment où j’ai vraiment décidé d’élever mon niveau de jeu. J’ai essayé de prendre le numéro 22 (son numéro à la faculté), mais il était pris, et le numéro 13 est retiré. Donc pourquoi pas le 23 ? Ça pourrait le faire et il me va bien. »

Le 19e choix de la dernière Draft a-t-il été demander la permission au maître des lieux ?

« Non, mais quand j’ai pris la décision, la franchise en a parlé avec lui et il a donné son feu vert. Je trouve aussi que c’est une belle manière de l’honorer. D’essayer d’être le meilleur possible. C’est aussi une façon de rappeler que Jordan a été au sommet de la ligue, en étant plusieurs fois MVP. C’est une inspiration. »

Un hommage qui pourrait se transformer en petite pression pour le jeune intérieur de 20 ans. Mais Jones a la parfaite réponse pour parler de ses grosses ambitions.

« En NBA, il faut être performant quoi qu’il arrive. Si je portais le numéro 0, le 22 ou le 5, j’aurais également la pression. Donc ça ne compte pas. Peu importe le numéro, je dois être bon. Et je veux tout tuer cette saison. Je veux montrer mon jeu à tout le monde, dès le training camp. Je suis motivé, je me sens sous-estimé. »