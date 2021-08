Moses Moody prend du galon chez les Warriors

Si les Warriors possèdent un bilan positif sur cette Summer League avec 2 victoires pour une défaite, ils le doivent en partie à leur récent 14e choix de Draft, Moses Moody.

L’arrière réussit pour l’instant sa transition NCAA-NBA, même si ça ne reste que de la Summer League. Contre OKC, il a été une fois de plus l’un des principaux artisans de la victoire des siens (94-84) avec 22 points en 23 minutes.

Bel athlète de 1m98, avec plus de 2m10 d’envergure, l’arrière a marqué 17.5 points de moyenne à 41,7% au tir, 45,5% de loin et 83,3% depuis la ligne des lancers-francs après trois matches. À l’image de son 8/14 dont 3/6 de loin face au Thunder, il alterne bien entre le jeu intérieur et les shoots longue distance.

« Je joue juste en étant agressif et en essayant de faire ce que je peux », témoigne le joueur pour NBC Sports. « J’adopte une approche différente selon la tournure du match et les adversaires. Ils (le Thunder) n’avaient pas de beaucoup de joueurs à l’intérieur donc je me suis dit que ce serait plus facile d’aller au panier. »

+26 de plus/minus en trois matchs

Outre le fait de briller individuellement, sa présence embellit le collectif. Sur ses trois sorties, son plus/minus est à +26 et il n’a jamais terminé une rencontre dans le négatif. Sans donner l’impression de forcer, il se fond parfaitement dans le collectif grâce à sa polyvalence.

On l’a vu face au Thunder négocier les pick-and-roll et être efficace à 3-points, aussi bien en sortie de dribble qu’en « catch-and-shoot ».

« Il est malin », dixit son coach Kris Weems. « On avait parlé du fait de jouer dans le rythme du match et de laisser le jeu venir à lui. Ce soir (avant-hier) il était bien plus agressif. C’est un bon shooteur, surtout dans les coins. »