Thanasis Antetokounmpo reste avec Giannis et les Bucks

Comme les Bucks ont remporté le titre et qu’il n’était pas une des priorités de l’intersaison pour la franchise de Milwaukee, on avait tendance à oublier que Thanasis Antetokounmpo était free agent cet été.

Mais contrairement à Kostas, Thanasis ne va pas quitter la NBA, ni son frère Giannis et encore moins les champions 2021 puisqu’ESPN nous informe qu’il va rester deux saisons de plus dans le Wisconsin.

Une nouvelle sans doute importante pour le MVP des Finals 2021, mais qui ne change pas grand-chose pour les Bucks. Thanasis Antetokounmpo ne jouait que neuf minutes par match cette saison, pour 2.9 points et 2.2 rebonds de moyenne.

En playoffs, même s’il a participé à 13 rencontres, il n’a inscrit que 9 points au total. Son impact est ainsi limité à quelques minutes donc, où il apporte son énergie, notamment en défense.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 13, 2021