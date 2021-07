L’Asvel recrute Kostas Antetokounmpo

Comme il était libre cet été et qu’il n’a jamais trouvé sa place en NBA (76 minutes et 20 matches au total chez les Lakers en deux saisons…), on savait que l’avenir de Kostas Antetokounmpo avait de grandes chances de s’écrire davantage en Europe que dans la ligue américaine.

Des rumeurs annonçaient même récemment un intérêt de deux clubs grecs pour le frère de Giannis et Thanasis.

Finalement, c’est en France que l’ancien des Mavericks va rebondir puisqu’il s’est engagé avec l’Asvel pour les deux prochaines saisons. L’intérieur de 2m08 et 90 kilos va renforcer la raquette du coach, T.J. Parker.

« C’est évidemment un nom qui parle à tout le monde ! Kostas a du talent plein les mains, il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5 », s’est ainsi réjoui le technicien dans le communiqué sur le site officiel du club. « Il vient de boucler une année en G-League et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que l’on a eues ensemble, on a vite pu sentir sa détermination et sa motivation. »

❗ Effectif 2021-2022 👉 De la puissance avec Kostas ANTETOKOÙNMPO ! L’intérieur grec quitte la NBA et découvrira l’Europe avec LDLC ASVEL pour les deux prochaines saisons !

