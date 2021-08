Summer League | Phoenix débloque son compteur, Denver toujours fanny

Ça ne s’arrange pas pour Denver. Emmenée par un Bol Bol maladroit (35 % au tir) à 18 points et 6 rebonds, la franchise du Colorado en est à trois défaites en autant de matches à Las Vegas.

Tandis que chez les Suns, les joueurs ont relevé la tête après les deux premiers revers concédés. Adroite de loin (39,4%), l’équipe de l’Arizona s’est appuyée sur ses agents Smith. Jaleen, qui a terminé la rencontre à 15 points, 8 rebonds et 7 passes et Jalen, auteur de 21 points à 4/7 de loin et 11 rebonds.

Si la prestation offensive de Jalen Smith est à souligner, son entraineur Brian Randle n’oublie pas l’apport de son joueur dans sa propre moitié de terrain. « Il a mis des shoots et c’est très bien mais j’ai surtout apprécié son agressivité sur chaque action, qu’elle soit offensive ou défensive. Il a été constant dans l’effort pour pénétrer dans la raquette, être sur les ballons perdus et aussi pour mettre des tirs. »

Une polyvalence qui fait plaisir à voir dans les rangs de Phoenix. « Il a montré ce soir sa capacité à peser sur un match de plusieurs manières et c’est génial pour tout joueur, mais surtout pour un jeune comme lui, car ça peut lui donner beaucoup de confiance », estime Randle pour l’Arizona Republic.