Summer League | Tre Jones offre la victoire aux Spurs dans les derniers instants

Malgré un bon James Bouknight à 23 points, 8 passes, 4 rebonds et aucune perte de balle, ce sont bien les Spurs qui sont repartis avec leur première victoire dans cette Summer League sur le score de 106-105 face aux Hornets.

Il faut dire qu’avec ses 34 points, 9 passes, 8 rebonds, mais aussi 7 pertes de balle, Tre Jones a été l’alpha et l’omega de cette rencontre notamment sur la fin.

Alors que les Hornets avaient pris l’avantage par l’intermédiaire de Bouknight à 30 secondes de la sirène sur un joli « drive », l’ancien coéquipier de Zion Williamson a redonné l’avantage aux siens dans la dernière seconde après avoir pris le meilleur sur son homonyme de Charlotte, Kai Jones, auteur quant à lui de deux gros dunks. Sur la remise en jeu suivante de Charlotte, c’est encore lui qui valide la victoire avec son interception.

Peu utilisé lors de sa première année, le Jones des Spurs comptait tout de même profiter de l’expérience emmagasinée lors de sa saison rookie. « C’est bizarre parce que c’est ma première Summer League mais je dois quand même me comporter comme un vétéran. J’essaie d’utiliser tout ce que j’ai appris l’année dernière notamment lorsque les coachs répétaient qu’on devait rester unis », explique Jones.

Désormais, comme lors de sa deuxième saison à Duke lorsque Williamson et R.J. Barrett n’étaient pas là, le meneur veut franchir un cap. « Je veux avoir un rôle important comme ça a toujours été le cas pour moi. Donc je dois travailler sur tous les aspects du jeu. Mon jump-shot est meilleur que jamais et je suis beaucoup plus à l’aise maintenant que par le passé. »