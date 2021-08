La Kyrie 4 Low déclinée en six coloris

Alors que l’heure sera bientôt à la Kyrie 8, Nike a décidé de redonner un coup de boost à la Kyrie 4 à travers six coloris « TB » pour « Team Bank », représentant les couleurs classiques portées par les équipes non professionnelles, qui succéderont la récente Kyrie 4 Low #KeepSueFresh.



On retrouve ainsi deux coloris noir blanc et gris assez similaires, un noir, rouge et blanc, deux modèles gris et bleu ainsi qu’un en noir et blanc. Plusieurs paires sont déjà disponibles sur le marché américain au prix de 110 dollars. Pour l’Europe, il faudra sans doute attendre encore un peu.

