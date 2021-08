Summer League | Utah s’impose face à Dallas après un match marathon

Les spectateurs du Cox Pavilion de Las Vegas en ont eu pour leur argent puisqu’après la double prolongation entre le Heat et les Grizzlies, ce sont le Jazz et les Mavericks qui se sont départagés après, eux aussi, une deuxième prolongation.

Maladroit sur cette partie (42% au tir), Utah s’en est remis à Trent Forrest (16 points, 9 passes et 4 rebonds) pour mettre fin aux festivités. Mais avant ça, l’équipe de Salt Lake City n’était pas loin de la sortie de route. À 3 secondes de la fin du match, c’est Elijah Hughes qui ramène les siens sur un shoot longue distance.

On retrouve ce même Hughes deux minutes plus tard dans la première prolongation sur la ligne des lancers-francs. Le Jazz est alors relégué à quatre longueurs, l’ailier a trois lancers-francs à une vingtaine de secondes de la sirène finale. S’il met les deux premiers, le troisième est loupé. Bien lui en prend puisque son coéquipier Udoka Azubuike (11 points, 8 rebonds et 6 contres) récupère le ballon pour finir en force.

Le match se termine donc sur un panier en or, et après très exactement 12 secondes de jeu, c’est Trent Forrest qui clôt ainsi les débats sur un lancer-franc (81-80).