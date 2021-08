Mike Brown reste sur le banc du Nigeria pour l’Afrobasket 2021

Très ambitieux, notamment après une victoire face à Team USA en préparation, le Nigeria a clairement déçu à Tokyo. Les joueurs de Mike Brown ont terminé les Jeux olympiques avec trois défaites en autant de matches, et une médiocre dixième place.

Les D’Tigers vont rapidement pouvoir faire oublier cet échec puisque l’AfroBasket 2021 commence dans moins de deux semaines, le 24 août, au Rwanda, et la fédération nigériane a annoncé que Mike Brown serait toujours sur le banc pour cette compétition.

Comme le tournoi se terminera, au plus tard, le 5 septembre, l’assistant des Warriors pourra ensuite enchaîner sur le training camp et la préparation de la saison NBA avec Steve Kerr et Golden State.

Le Nigeria est placé dans le groupe C, en compagnie de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Kenya. Son effectif sera annoncé prochainement et son premier match est programmé le 25 août contre les Maliens.

UPDATE: Coach Mike Brown has confirmed he will coach Nigeria at AfroBasket in two weeks.

The tournament begins August 25th for D’Tigers against Mali. Roster TBA. pic.twitter.com/H5Z2HhkkVB

— D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) August 11, 2021