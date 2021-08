Kyle Kuzma : « Tout d’un coup, Kobe Bryant entre dans le restaurant, et c’est comme si Moïse ouvrait la mer en deux… »

Kyle Kuzma n’a pas eu la chance de jouer avec Kobe Bryant. Il est arrivé en juin 2017, et le regretté Kobe avait déjà pris sa retraite depuis un an. Mais l’ancien scoreur des Lakers était resté proche de l’équipe, et les deux s’étaient croisés pour la première fois lors de son année rookie.

C’est Kuzma qui raconte cette première rencontre, fixée dans un restaurant avec Rob Pelinka, l’actuel président de la franchise.

« Depuis le jour où je suis devenu Laker, j’avais une chose en tête. Je devais m’asseoir avec Kobe. Tout l’été, j’ai harcelé Rob Pelinka sur son téléphone pour qu’il essaie de joindre Mamba : « Allez, aide-moi. J’essaie juste de lui parler ».

Puis finalement un soir, nous sommes à Minnesota pour un match le lendemain. Il est presque 11 heures, je m’étire dans ma chambre d’hôtel et je reçois un texto au hasard, à l’improviste : « Yo, c’est Bean. Allons dîner. Dimanche quand tu seras de retour. »

Je me dis, c’est Kobe… qui m’envoie un texto… Sérieux, qu’est-ce qui se passe… »

« Cela déchire, et je me dis : « Kobe connaît mon nom ! »

Dans Players Tribune, le nouvel ailier des Wizards raconte donc ce dîner.

« Je me présente au restaurant ce dimanche. Je suis toujours à l’heure pour le dîner, mais ce soir, j’ai 15 minutes d’avance. Je suis juste assis là pendant un moment, jusqu’à ce que sa sécurité se montre. Ils entrent et me disent : « On t’amène à la table. Kobe va bientôt arriver. Il est en voiture là ».

Je me retrouve alors, assis à table, et j’attends. Il y a deux tables : une pour moi et Kobe, et l’autre pour ses trois ou quatre gardes du corps. Et je suis juste assis à table tout seul à l’attendre. Je suis au téléphone, je pense à ce dîner, je bois de l’eau, je réfléchis à comment ça va se passer. Et puis un des gars de la sécurité se lève de sa table. Il s’approche de moi et me dit : « Kobe vient de se garer. Il sera là dans deux minutes ».

Je leur dis que c’est cool… Mais à l’intérieur, je ne fais que transpirer, et je ne sais même pas pourquoi je transpire en ce moment. J’ai un t-shirt blanc et je regarde mon t-shirt…

Tout d’un coup, Kobe entre, et c’est comme si Moïse ouvrait la mer en deux. Tout le monde dans le restaurant le regarde. Et il vient à la table, et il me dit : « Kuz, comment tu vas mon pote ? » Cela déchire, et je me dis : « Kobe connaît mon nom ! ».

« C’est un souvenir qui devient de plus en plus important et spécial pour moi au fil du temps »

La suite, c’est un repas qui va durer deux heures, et Kuzma se souvient évidemment de tout.

« Nous n’avons parlé que de la vie, du basket-ball, de la façon dont j’avais grandi, de la façon dont il avait grandi. Les hauts et les bas de sa carrière. Nous avons parlé de sa vie professionnelle. Des choses qui l’ont vraiment influencé. La chose cool avec Kobe, c’est qu’il essayait toujours d’apprendre. Il essayait toujours d’acquérir des connaissances, et c’était dans n’importe quel domaine. Il n’était donc pas simplement assis là à répondre à des questions. Il m’en posait aussi. « Comment ton éducation t’a-t-elle façonné ? Comment tu penses que ça va t’aider dans ta carrière professionnelle ? » Des choses comme ça. Et il n’était pas obligé de le faire, mais il l’avait fait.

C’était une soirée vraiment cool pour moi. C’est un souvenir qui devient de plus en plus important et spécial pour moi au fil du temps. »