Mark Cuban sur Luka Doncic : « Ce n’est que le début »

Ils étaient donc six membres parmi les plus importants de l’organigramme des Mavericks à avoir fait le déplacement pour Ljubljana afin de retrouver Luka Doncic, à peine remis de ses émotions alors que les Slovènes venaient de terminer à la quatrième place du tournoi olympique.

Le propriétaire, Mark Cuban, le nouveau coach, Jason Kidd, le président des opérations basket, Nico Harrison, la légende désormais conseiller spécial de la franchise, Dirk Nowitzki, le directeur des performances athlétiques, Casey Smith et l’assistant GM Michael Finley, il fallait au moins ça pour redonner la pêche à leur meneur de jeu.

Le digne successeur de Dirk Nowitzki

La délégation texane n’est pas venue les mains vides, ayant apporté dans ses valises un joli chèque de 207 millions de dollars en guise de prolongation sur cinq ans que Luka Doncic s’est empressé de signer.

Aux anges au moment d’officialiser la nouvelle en conférence de presse, Mark Cuban et Luka Doncic ont fait part de leur satisfaction, cette prolongation marquant un nouveau tournant dans l’histoire du club.

« C’est un grand jour », a déclaré Mark Cuban après s’être essayé au Slovène en introduction. « Lorsque nous avons drafté Luka en 2018, nous pensions bien qu’il était bon, mais nous n’avions jamais imaginé qu’il serait aussi fort. C’est l’aboutissement d’un travail acharné de sa part. Il ne s’est pas contenté de se présenter. Il n’a pas seulement travaillé dur pour devenir l’incroyable joueur NBA, l’incroyable professionnel qu’il est, mais il a aussi travaillé incroyablement dur pour faire partie de la communauté, de l’équipe… Toutes ces choses auxquelles nous sommes également attentifs et qui vous disent à quel point c’est vraiment une bonne personne. Je suis heureux d’annoncer qu’il a signé une prolongation de contrat avec les Dallas Mavericks. Nous voulons qu’il ait la même carrière de Hall Of Famer, si ce n’est plus, que Dirk, qui est assis ici au premier rang. Félicitations pour tout le travail accompli et ce n’est que le début. »

Le rêve de Mark Cuban serait effectivement que Luka Doncic suive le même chemin que Dirk Nowitzki. C’est d’ailleurs le sentiment qu’a exprimé le joueur, évoquant Dallas comme sa deuxième saison, et se sentant comme « un deuxième Dirk Nowitzki ».

Même si Doncic a ajouté qu’il n’avait « jamais douté » quant au fait de signer cette prolongation, le staff de Dallas a tenu à marquer le coup en faisant le déplacement en Slovénie.

« C’est pour confirmer à Luka à quel point il est important pour nous », a poursuivi le propriétaire de la franchise. « Ce n’est que le début. Nous voulons qu’il sache que nous sommes là pour lui, que ce soit ici en Slovénie, à Dallas ou n’importe où dans le monde. Une partie de ce processus consiste non seulement à apprendre à le connaître, mais aussi à savoir ce qui est important pour lui et comment il voit les choses. Et je pense que le fait de venir ici, d’être dans la ville, de passer du temps avec lui et de rencontrer les gens, nous a permis de faire ce premier pas. »