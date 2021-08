Nick Collison devient assistant de Sam Presti au Thunder

Même s’il a commencé sa carrière à Seattle, Nick Collison a incarné la franchise du Thunder, à partir de son déménagement en 2008. Car s’il était loin d’être une superstar comme ses coéquipiers Russell Westbrook et Kevin Durant, l’intérieur a réalisé ce que les deux MVP n’ont jamais fait : rester toute sa carrière à Oklahoma City.

Il a pris sa retraite en 2018, avant de revenir le premier joueur de l’histoire de la franchise du Thunder à avoir son maillot retiré, le 20 mars 2019.

Et Collison n’a pas encore terminé son histoire d’amour avec sa franchise de toujours puisqu’on apprend, via Marc Stein du New York Times, qu’il va désormais se rapprocher de Sam Presti, le GM du Thunder, pour devenir son « assistant spécial ».

C’est une relation qui dure entre les deux hommes puisqu’ils se connaissent depuis l’arrivée de Presti dans les bureaux des Sonics à l’époque, en 2007.