Tyrese Maxey a bien fait ses devoirs

Avec 21 points dont 19 en première mi-temps, Tyrese Maxey n’a guère laissé d’espoir aux Texans sur cette rencontre. L’ancien pensionnaire de Kentucky a confirmé ses bonnes dispositions après une belle année rookie.

Face à Dallas, la pile électrique de Pennsylvanie a semblé un voire deux crans au-dessus de la mêlée. Possédant toujours son premier pas éclair, Maxey fait d’énormes différences lorsqu’il décide d’aller au cercle. Et s’il ne tentait pas trop sa chance à longue distance lors de ses premiers pas dans la Grande Ligue (seulement 1,7 tir pris l’année dernière), il profite de cette Summer League pour travailler son tir extérieur.

Et le résultat fut satisfaisant. En 6 essais, Maxey a trouvé 3 fois la mire. À deux reprises en sortie de dribble et une fois sur un step-back digne de James Harden. De quoi le rassurer sur le travail effectué pendant l’été. « Je voulais bosser mon shoot en sortie de dribble, sur le fait de donner la bonne passe au bon moment parce que je travaille extrêmement dur sur ça donc je voulais montrer mes progrès et que j’en étais capable. »

Apprendre à gérer une équipe

En plus de son tir, le jeune homme de 20 ans a travaillé sur ses qualités de gestionnaire à la demande de Doc Rivers. S’il pouvait mieux faire face aux Mavs, notamment sur son ratio passes décisives/ballons perdus (4/3), le 21e choix de la Draft 2020 ne rechigne pas à la tâche.

« Un de mes objectifs principaux était au sujet de ce que Doc (Rivers) m’avait dit avant de partir m’entrainer cet été. C’était sur le fait de regarder la vidéo, travailler sur la gestion de l’équipe, de trouver mes coéquipiers au bon endroit et de les mettre dans les meilleures conditions. C’est une chose que j’ai vraiment pris à cœur », explique Maxey dans des propos retranscrits par Sixers Wire.

De l’autre côté du parquet, Maxey essaye de peser avec ses qualités. Pas très grand (1m88), il joue l’interception avec sa tonicité et ses mains rapides. De ce fait, le « combo » a réussi 3 interceptions. « Coach Burke m’a dit que je devais contester sur les écrans à chaque fois. Les répétitions à l’entraînement et le fait de parler à des gars comme Matisse (Thybulle), Danny Green, Ben (Simmons) m’aident vraiment dans ma progression. Ce sont de vrais vétérans et on se parle tout le temps. »

Avec le possible départ Simmons, Tyrese Maxey aura peut-être un grand rôle à jouer chez les Sixers l’année prochaine.