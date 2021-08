Summer League | Tyrese Maxey et les Sixers écrasent les Mavericks

Tyrese Maxey était en forme et les Sixers ont déroulé. On peut facilement résumer cette rencontre ainsi. L’extérieur énergique de Philadelphie a compilé 21 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en 25 minutes.

Les Sixers ont imposé leur défense sur les Mavericks, avec 16 ballons volés et 11 contres réalisés, puis parfaitement profité des 23 possessions gâchées par Dallas, pour les transformer en 38 points. Et à la pause, Maxey et Isaiah Joe avaient déjà inscrit 24 des 57 points de Philadelphie.

L’écart n’a fait que gonfler (26 points rien qu’à la mi-temps), pour monter jusqu’à 38 points en seconde période ! Seul le dernier quart-temps a permis aux Texans de le réduire, pour finalement perdre de « seulement » 22 points (95-73).