Chris Chiozza rejoint les Warriors

Cette saison, pour reposer Stephen Curry et assurer la mène en l’absence du MVP 2015 et 2016, les Warriors n’avaient que Nico Mannion, un rookie. Même si l’Italien a des qualités, il reste un jeune joueur et c’était souvent un peu court.

La saison prochaine, les Californiens pourront compter sur Chris Chiozza puisque celui-ci va s’engager pour un an avec les Warriors annonce ESPN.

Ce meneur, qui compilait 4 points et 3 passes de moyenne en seulement 10 minutes cette saison, s’est montré du côté de Brooklyn depuis deux ans. Il est énergique, tranchant et c’est parfait pour les séquences où Curry sera sur le banc pour souffler.