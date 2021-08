Summer League | Immanuel Quickley se venge sur les Pacers

Décevant dimanche soir face aux Raptors, Immanuel Quickley a vite corrigé le tir. Face aux Pacers, le meneur de jeu des Knicks a tout simplement réalisé une grande performance avec 32 points et 8 passes à 11 sur 21 aux tirs. C’est lui qui trouve Miles McBride pour le dunk final. A ses côtés, Obi Toppin ajoute 22 points et 9 rebonds, et le duo de « sophomores » a fait plier les Pacers dans le 3e quart-temps, pour une victoire finale 94-86.

A leurs côtés, le bondissant Jericho Sims a encore montré de jolies choses avec 8 points et 9 rebonds. Côté Indiana, Chris Duarte n’a pas déçu, même si Quickley lui a cassé les chevilles sur un « move ». Le rookie des Pacers termine avec 14 pts, 3 pds, 2 rbds, 2 ints et un contre monstrueux sur Toppin. A ses côtés, Duane Washington Jr n’est pas loin d’être parfait avec 23 points à 8/9 aux tirs, dont 5 sur 5 à 3-points.