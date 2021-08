Les Kings rêvent de Pascal Siakam et Ben Simmons

Les Kings ont officialisé ce week-end leur échange en triangle avec les Hawks et les Celtics, et ils ont vu débarquer Tristan Thompson. En plus, ils sont signé Alex Len, et les voilà bien dotés sous les panneaux avec ces deux-là, mais aussi Richaun Holmes, prolongé la semaine dernière, ou encore Marvin Bagley III. Mais le Sacramento Bee rapporte que les dirigeants sont bien plus ambitieux puisqu’ils aimeraient frapper un très gros coup, et le quotidien assure que les Kings rêvent de Ben Simmons et de Pascal Siakam.

Arrivé il y a un an, c’est le nouveau GM, Monte McNair, qui serait déterminé à signer une grosse pointure, d’autant qu’il est sous la pression de Vivek Ranadive, pas connu pour être le plus patient des dirigeants… Résultat, la Summer League pourrait être le théâtre de discussions avec les Raptors et les Sixers. Nul doute qu’il faudra sacrifier De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton pour parvenir à leurs fins.

Les Clippers et les Warriors s’intéressent aussi à Siakam

Toujours selon le journal, les Raptors sont à l’écoute des propositions pour Pascal Siakam, sans être forcément vendeurs, tout simplement parce qu’ils ont trouvé son remplaçant avec Scottie Barnes, très bon dimanche pour sa première sous le maillot de Toronto. Les Clippers et les Warriors seraient aussi sur la piste de l’ailier camerounais, et on imagine que l’intéressé serait plus enclin à rejoindre l’une de ces deux formations.

Comme le fait remarquer le Sacramento Bee, un « package » composé de Buddy Hield, Marvin Bagley et un ou plusieurs tours de Draft serait une offre intéressante, mais sans doute insuffisante pour récupérer un All-Star comme Siakam. Même chose pour Philadelphie où on attend toujours une offre digne de ce nom pour lâcher Ben Simmons.