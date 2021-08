Les Rockets tiennent Tate

Arrivé à Houston dans l’anonymat le plus complet, en provenance du championnat australien, Jae’Sean Tate aura réussi une superbe saison rookie, au point de décrocher une place dans la première All-Rookie Team. Ce n’était plus arrivé à un joueur de Houston depuis Luis Scola en 2008 !

Résultat, les dirigeants ont logiquement décidé de le conserver en activant l’option liée à sa deuxième année de contrat. Cela ne mettra pas les finances dans le rouge puisqu’il ne touchera que 1.5 million de dollars la saison prochaine. Et il devra maintenir le même niveau de jeu, puisque sa 3e saison n’est pas garantie.

Selon le Houston Chronicle, c’est le propriétaire Tilman Fertitta qui est le supporter numéro 1 de l’ailier, estimant qu’il symbolise, par son jeu et son attitude, l’avenir de la franchise. Sans oublier Stephen Silas dont Tate est très proche.

« Il y a beaucoup de choses que nous apprenons ensemble, nous possédons une superbe relation », rapportait ainsi Jae’Sean Tate, à propos de son coach, lui aussi rookie. « Nous avons grandi tous les deux. Notre confiance a elle aussi grandi tout au long de l’année. C’est quelqu’un que je peux appeler à n’importe quel moment, pour parler de cette saison, de mon développement cet été ou de n’importe quelle autre chose qui me vient à l’esprit. Il m’a facilité la tâche lors de mon année rookie, c’est certain. Et je lui suis reconnaissant pour ça. »