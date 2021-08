Covid-19 : un match de la Summer League de Las Vegas reporté

Cela faisait plusieurs mois que la NBA réussissait à éviter les reports de rencontres, pour cause de Covid-19. Mais la Summer League de Las Vegas n’y est, elle, pas parvenue, puisque The Athletic rapporte que l’affrontement entre les Pacers et les Wizards est effectivement reporté. Il était initialement prévu cette nuit, à 2 heures.

Et la raison de ce report est simple : plusieurs joueurs de l’effectif de Washington sont actuellement cas contacts, ce qui signifie que la franchise de la capitale n’est pas en mesure d’aligner le nombre minimum (8) de joueurs valides requis, pour qu’un match puisse avoir lieu.

Une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs des Pacers et des Wizards, ainsi que pour cette compétition, qui débute dès ce soir dans le Nevada (et, ce, jusqu’au 17 août prochain), après avoir déjà été annulée en 2020, toujours pour cause de Covid-19.

Reste à savoir si ce ne sont que des cas isolés ou si davantage de contaminations seront à déplorer dans les prochains jours. D’un point de vue sanitaire, le pire scénario possible est, en tout cas, en train de se produire du côté de Las Vegas…