Jarrett Jack rejoint le staff de Monty Williams à Phoenix

Durant sa carrière en NBA, Jarrett Jack a beaucoup bougé. L’ancien meneur de jeu a connu pas moins huit franchises différentes entre 2005 et 2018. Il a notamment fait un passage par New Orleans, où il évoluait avec Chris Paul sous les ordres de Monty Williams, au début des années 2010.

Deux hommes qu’il va retrouver prochainement puisque The Athletic nous informe qu’il va devenir assistant coach des Suns à partir de la saison prochaine.

Il y a un peu plus de deux ans, Jack avait tenté de revenir en NBA en passant par la G-League. Malheureusement, pour son premier match, il s’était déchiré les ligaments du genou gauche… Finalement, il avait tout de même rebondi en G-League, avec la Ignite Team, pour encadrer les jeunes talents comme Jalen Green.

