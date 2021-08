Les Pistons veulent tout rafler en Summer League

Remporter la Summer League en terminant invaincu, tel est l’objectif fixé par Cade Cunningham et le staff de Detroit à l’approche du premier rendez-vous pour les jeunes Pistons, ce dimanche à Las Vegas face à Oklahoma City.

Avec un groupe parmi les plus talentueux de la compétition, Dwane Casey veut voir des comportements professionnels, avec donc un niveau d’exigence plus élevé que la normale.

« On veut y aller avec la mentalité de gagner », assure le coach des Pistons au Detroit News. « On veut construire cette mentalité de vainqueur parce qu’en NBA, c’est une compétence de savoir comment gagner. Tout le monde dans l’effectif doit savoir quelles actions vont vous faire gagner et les choses qu’on ne veut pas voir dans certaines situations. C’est ce que nous voulons voir, plus que toute autre chose. Il n’y a rien de mal à ce que Cade dise que nous voulons être invaincus. »



Les premières prestations de Cade Cunningham seront attendues, et le fait d’avoir mis des éléments plus aguerris à ses côtés, comme son coéquipier sophomore Killian Hayes, va aussi l’aider à effectuer la meilleure transition possible entre le basket universitaire et la NBA, à travers différentes situations.

« Il s’agit simplement de s’habituer à la vitesse du jeu en NBA, à l’envergure des adversaires, pour nos jeunes qui n’ont pas joué en NBA, des gars comme Luka (Garza) et Cade », a ajouté Dwane Casey. « C’est quelque chose qu’on veut voir. Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de situations de fin de match. Comment les gars pensent-ils sous la pression ? Peuvent-ils la gérer ? Sont-ils capables de remettre le ballon en jeu ? Sont-ils de bons poseurs d’écran ? En défense, nous avons eu une situation où nous menions de trois points et nous voulions faire une faute. Nous ne l’avons pas géré correctement, donc il faut leur apprendre toutes ces choses maintenant, alors qu’ils débarquent en tant que rookies, pour que ça ne nous arrive pas en octobre-novembre une fois que la saison aura commencé. »