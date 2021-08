Kelly Oubre Jr. va rejoindre les Hornets

Plus les jours avançaient, plus les possibilités s’étaient réduites pour Kelly Oubre Jr. Finalement, l’ailier de 25 ans, qui cherchait une place de titulaire et un gros salaire, n’était pas si courtisé.

Néanmoins, Yahoo Sports explique qu’il a trouvé une place à Charlotte pour deux saisons, avec un contrat autour de 26 millions de dollars précise The Athletic.

Pour l’équipe de James Borrego, c’est une bonne pioche. Avec ses 15.4 points par match la saison passée à Golden State, et même s’il a été très irrégulier, le gaucher a largement le profil pour combler les départs de Devonte’ Graham et Malik Monk et s’épanouir avec un meneur comme LaMelo Ball à ses côtés.

Free agent Kelly Oubre Jr. has agreed to a two-year, $26M-plus deal with the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021