Gregg Popovich souhaite bonne route à Patty Mills

Voilà, c’est fini. Après dix ans de bons et loyaux services sous le maillot des Spurs, Patty Mills a pris la direction de Brooklyn, signant un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans. À l’occasion de la demi-finale entre Team USA et l’Australie, Patty Mills et Gregg Popovich ont donc eu un avant-goût de ce qui les attendait pour la prochaine saison NBA, désormais en tant qu’adversaires.

Après la rencontre, le meneur et son ancien coach ont échangé une accolade et quelques mots qui sont venus sceller une longue et fructueuse collaboration.

Gregg Popovich en a profité pour souhaiter bonne route à un joueur qu’il a vu grandir, au fil des années.

« Vous savez, c’est un joueur vraiment unique. Il a été spécial pour les Spurs. Il passe à Brooklyn maintenant et il va beaucoup nous manquer. Mais je pense que c’est une bonne décision pour lui. Il va pouvoir jouer pour une équipe qui va être un prétendant au titre », a ainsi déclaré Coach Pop.

Le sélectionneur de « Team USA » sait à quel point Patty Mills tenait à réussir de grands Jeux Olympiques. Le meneur avait plutôt réussi sa mission, jusqu’à ce que Team USA ne se présente sur le chemin de l’Australie. Il ne devait en restait qu’un, et c’est Gregg Popovich et sa bande qui verront la finale olympique.

« Je suis ravi de la victoire, évidemment, mais vous savez, quand je l’ai regardé dans les yeux, je me suis senti mal parce cette équipe a un super esprit de camaraderie, une grande histoire et une grande culture, comme je l’ai dit, et ils voulaient gagner tout autant que nous, donc c’était un peu triste. Mais c’est ce que nous faisons tous, nous essayons tous de gagner », a-t-il conclu.