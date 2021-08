Andrew Albicy absent contre la Slovénie

Face à l’Italie, en quart de finale, Andrew Albicy n’est entré en jeu qu’un peu plus de quatre minutes. Le temps de prendre un rebond mais surtout de se blesser à la cuisse droite annonce l’équipe de France.

Le meneur de jeu remplaçant des Bleus a passé des examens mercredi et a décidé avec le staff de ne pas jouer la demi-finale contre la Slovénie, cet après-midi à 13h00 (France 2, Eurosport).

Pourra-t-il tenir sa place pour une éventuelle finale ou pour aller chercher la médaille de bronze ? On en saura plus après la rencontre. Depuis le début du tournoi, Andrew Albicy a passé 35 minutes sur les parquets mais n’a inscrit aucun point et il avait déjà manqué le premier match contre Team USA pour des soucis musculaires.