Emoni Bates finalement en NCAA ?

Au printemps, Emoni Bates avait fait machine arrière. Dans un premier temps, il avait annoncé son désir de rejoindre Michigan State. Puis, en mai dernier, il change d’avis et veut « revoir » ses options.

La principale piste du lycéen américain menait alors à la G-League. Sauf qu’il vient de gagner un an en intégrant la promotion 2021 à la sortie du lycée et il a dans la foulée déclaré avoir quatre choix pour la saison prochaine.

La NCAA avec Michigan State, qui est de nouveau dans la course donc, Oregon et Memphis, la faculté dirigée par Penny Hardaway. La quatrième option reste bien sûr la G-League et l’Ignite Team de Jason Hart.

Pas de NBL ou d’Overtime Elite donc pour Emoni Bates, qui devra de toute façon effectuer deux saisons complètes avant de rejoindre la NBA. Pourquoi ? Car il n’aura 18 ans qu’en janvier prochain et le règlement est strict : pour se présenter à la Draft, il faut avoir fait une saison après le lycée et avoir au moins 19 ans l’année de la Draft.

Trop jeune en 2022, il faudra donc attendre 2023 pour voir Emoni Bates débarquer en NBA. En même temps que Bronny James qu’il a récemment croisé…

S’il rejoint la NCAA la saison prochaine, Emoni Bates pourra donc disputer deux saisons universitaires avant d’intégrer la NBA. Une bonne chose pour le joueur de 2m06, longtemps annoncé comme le futur Kevin Durant, mais dont les récentes performances ont refroidi les scouts, et qui va devoir travailler pour effacer les doutes.