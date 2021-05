Draft 2022 : Emoni Bates ne jouera pas pour Michigan State…

C’est le lycéen le plus médiatique depuis Zion Williamson, et en juin 2020, son père avait annoncé qu’il rejoindrait Michigan State. Finalement, Emoni Bates (2m06, 17 ans) a changé d’avis, et il y a de grandes chances qu’il choisisse d’aller en G-League au sein de l’Ignite, cette formation essentiellement composée de joueurs qui choisissent de faire l’impasse sur la NCAA.

« Je voudrais remercier Tom Izzo et son staff à Michigan State mais j’ai décidé de revoir mes options » a-t-il écrit sur Instagram. « Je ne sais pas quel sera mon avenir, mais je conserve toutes mes options ouvertes, que ce soit sur le plan universitaire ou professionnel ».

En clair, Bates se donne la possibilité de rejoindre une autre université, mais la G-League lui tend les bras pour se préparer pour la Draft 2022. Meilleur lycéen de l’année en 2020 alors qu’il n’était que sophomore, il rappelle évidemment Kevin Durant par sa morphologie, ses qualités athlétiques, et surtout sa facilité à shooter de loin.

Un vrai phénomène, grand favori pour être le numéro 1 de la Draft 2022.