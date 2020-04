High school : le phénomène Emoni Bates adoubé par Jayson Tatum

C’est une première dans l’histoire : Emoni Bates a remporté mardi le trophée du Gatorade National Player Of The Year qui récompense le meilleur lycéen des Etats-Unis alors qu’il n’est que sophomore ! C’est du jamais vu, et il y a donc de grandes chances qu’il réalise le doublé la saison prochaine, puis encore le triplé en 2022.

À cette date, cet ailier longiline pourrait faire le grand saut vers la NBA puisqu’il se peut qu’on assiste au grand retour des lycéens dans la Draft.

En attendant, Emoni Bates survole le championnat lycéen et à tout juste 16 ans, il vient de finir la saison avec 31 points et 9 rebonds de moyenne au sein du lycée Lincoln d’Ypsilanti, une commune du Michigan. Et pour couronner le tout, c’est Jayson Tatum qui l’a appelé pour lui annoncer la nouvelle !

Vainqueur de ce même trophée en 2016, l’ailier de Boston avoue être un grand fan du joueur.

« J’avais dû attendre d’être en dernière année pour remporter cette récompense » rappelle-t-il au Detroit Free Press. « Je lui ai un peu parlé et je lui ai dit combien c’était fort de gagner ça dès sa deuxième année. Il est clairement sur la bonne voie et au bon rythme pour obtenir ce qu’il veut. Qu’il continue à travailler, qu’il ne se contente pas de ce qu’il a, et qu’il soit fier de cette réussite. Qu’il continue à progresser et s’améliorer« .

En NCAA avec un an d’avance ?

Forcément, vu son gabarit, Emoni Bates est comparé à Kevin Durant. C’est un peu l’anti-Zion Williamson. Il mesure 2m06 pour 92 kg, et il est très bon balle en main et possède un superbe shoot. Du pur Durant. « Il a la capacité de tout faire » assure Jayson Tatum. « Il est athlétique, il est filiforme, il peut dribbler, shooter et marquer d’où il veut. Il se donne à fond, et il a du coffre. C’est simplement un joueur complet et vraiment bon, surtout pour son jeune âge. Et il va encore s’améliorer. C’est ce que je suis impatient de voir car il est déjà bon. »

Si bon que certains estiment qu’il aura sa place en NBA dans deux ans, à seulement 18 ans. D’ailleurs, Emoni Bates a la possibilité de devancer l’appel de la NCAA et zapper une saison de lycée pour rejoindre l’université dès 2021. Il a déjà reçu plusieurs offres, dont évidemment de Michigan et Michigan State qui rêvent d’attirer le joyau local.

« Il est clairement au-dessus de la courbe pour un sophomore et la plupart des lycéens » poursuit Jayson Tatum. « Il est clairement déjà assez talentueux. J’ai le sentiment qu’il pourrait jouer en NBA dès maintenant. Ce que les gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas, c’est combien le jeu NBA est physique car il y a des adultes, certains sont parents, et ils sont en NBA depuis 14 ou 15 ans. La partie physique est importante puisqu’il n’a que 16 ans. Une fois qu’il aura ça, il sera prêt. »