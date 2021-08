NBA 2K22 : les artistes de la bande-son dévoilée

2K Sports a toujours soigné la bande-son de ses éditions et la version 2K22 ne déroge pas à la règle.

Une liste contenant une trentaine d’artistes, entre ancienne et jeune génération, ainsi que quelques producteurs, a ainsi été dévoilée sur le site officiel du jeu. Celle-ci servira de base à la prochaine « tracklist », qui aura pour particularité d’être rythmée et modulée au fil des Saisons.

Les joueurs pourront découvrir la musique du jeu au cours de l’année via les « First Fridays », où de nouvelles chansons feront leur apparition, le premier vendredi de chaque nouvelle Saison. À noter que 2K Sports va également mettre à disposition un « Beats Pack » qui permettra à la communauté de s’essayer au rap.

Voici pour la liste des artistes et collaborations annoncés :

Boldy James & The Alchemist

Saweetie & Doja Cat

Dreamville with earthgang &

J. Cole

Travis Scott & Young Thug & M.I.A.

Megan Thee Stallion

The Game

BLXST & Ty Dolla Sign & Tyga

Jack Harlow

Bishop Nehru & MF Doom & Smino

NxWorries

Thundercat

Nas

Metro Boomin & Gunna

Migos & Youngboy

Gunna & Young Thug

Mick Jenkins

People Under The Stairs

Saint JHN & Future

Swizzy

Freddie Gibbs

Pi’erre Bourne

Aitch

Young Thug

Juice WRLD

24KGoldn

Insightful

Jordan Lyles

The Lamonts